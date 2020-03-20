Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Вспышка коронавирус в России отступит либо в мае, либо в сентябре, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
- Есть несколько сценариев. Если мы пойдём по китайскому, я надеюсь, что всё это закончится в мае или июне. Если мы пойдём по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать "хорошей историей", - рассказал главврач клиники, куда везут почти всех московских пациентов с подозрением на коронавирус, в интервью RT.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 20 марта в России выздоровели 9 пациентов. Из них 4 вылечились за последние сутки.
Денис Проценко также считает, что Москву стоит закрыть на карантин.
- Это нас обезопасит. Весь вопрос - цена закрытия. Весь вопрос - где та сверхмера, - рассказал врач.
Он также поведал о том, что восхищается врачами клиники в Коммунарке.
- Первые сутки людей нельзя было отсюда выгнать. Заканчивалась их смена, сколько всего еще надо делать, и добровольно оставались. В этом плане здешние врачи - все мои герои. Я ими восхищаюсь, - поделился Проценко.
ИСТОЧНИК KP.RU