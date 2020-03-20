2020-03-20T12:23:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию

Денис Проценко берёт в расчёт два сценария: китайский и итальянский
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Вспышка коронавирус в России отступит либо в мае, либо в сентябре, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВспышка коронавирус в России отступит либо в мае, либо в сентябре, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Вспышка коронавирус в России отступит либо в мае, либо в сентябре, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

- Есть несколько сценариев. Если мы пойдём по китайскому, я надеюсь, что всё это закончится в мае или июне. Если мы пойдём по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать "хорошей историей", - рассказал главврач клиники, куда везут почти всех московских пациентов с подозрением на коронавирус, в интервью RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 20 марта в России выздоровели 9 пациентов. Из них 4 вылечились за последние сутки.

Денис Проценко также считает, что Москву стоит закрыть на карантин.

- Это нас обезопасит. Весь вопрос - цена закрытия. Весь вопрос - где та сверхмера, - рассказал врач.

Он также поведал о том, что восхищается врачами клиники в Коммунарке.

- Первые сутки людей нельзя было отсюда выгнать. Заканчивалась их смена, сколько всего еще надо делать, и добровольно оставались. В этом плане здешние врачи - все мои герои. Я ими восхищаюсь, - поделился Проценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Самой счастливой страной мира вновь признана Финляндия
ФСБ разоблачила ячейку финансистов ИГ* в трёх регионах России
Никто не забыт, ничто не забыто: на МКС проведут акцию "Бессмертный полк"
Вступили в силу новые правила оформления больничных для тех, кто на карантине из-за коронавируса
Песков: Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Силуанов о нефтяных компаниях РФ: Они накопили большую "подушку безопасности"
Силуанов: Власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости
Кардиологи предупредили об опасностях коронавируса для сердечников
Ространснадзор из-за коронавируса приостанавливает весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами
Банк России из-за высоких курсов продал валюту на 7,7 миллиардов рублей
В России ещё 4 человека вылечились от коронавируса
Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Маск остановит работу Tesla из-за covid-19
Тренер Валерий Непомнящий назвал перенос чемпионата Европы угрозой для футболистов
Правительство даст налоговую отсрочку компаниям в сфере спорта и культуры
При вылете в Таиланд у россиян потребуют медицинскую справку об отсутствии коронавируса
Курс рубля на 20 марта 2020 года: доллар стоит 78,20 рубля, евро - 83,97 рубля
Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию
Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель
Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки
Двое россиян находятся на карантинном лайнере в Бразилии
Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса
В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам
Цена на нефть марки WTI повысилась более чем на 5%
Путин рассказал как относится к тому, что его называют царём
Поляки захотели присоединить Калининградскую область из-за коронавируса