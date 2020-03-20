Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию

20 Март 2020 2020-03-20T12:23:33+03:00

Вспышка коронавирус в России отступит либо в мае, либо в сентябре, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Денис Проценко берёт в расчёт два сценария: китайский и итальянский

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Вспышка коронавирус в России отступит либо в мае, либо в сентябре, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

- Есть несколько сценариев. Если мы пойдём по китайскому, я надеюсь, что всё это закончится в мае или июне. Если мы пойдём по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать "хорошей историей", - рассказал главврач клиники, куда везут почти всех московских пациентов с подозрением на коронавирус, в интервью RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 20 марта в России выздоровели 9 пациентов. Из них 4 вылечились за последние сутки.

Денис Проценко также считает, что Москву стоит закрыть на карантин.

- Это нас обезопасит. Весь вопрос - цена закрытия. Весь вопрос - где та сверхмера, - рассказал врач.

Он также поведал о том, что восхищается врачами клиники в Коммунарке.

- Первые сутки людей нельзя было отсюда выгнать. Заканчивалась их смена, сколько всего еще надо делать, и добровольно оставались. В этом плане здешние врачи - все мои герои. Я ими восхищаюсь, - поделился Проценко.

ИСТОЧНИК KP.RU