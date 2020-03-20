Москва согласовывает участие Путина в саммите G20 по коронавирусу с помощью видеосвязи

20 Март 2020 2020-03-20T13:23:15+03:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона согласовывает участие Владимира Путина в саммите G20 по вопросу распространения коронавируса с помощью видеосвязи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона согласовывает участие Владимира Путина в саммите G20 по вопросу распространения коронавируса с помощью видеосвязи. Представитель Кремля также отметил, что в данный момент по дипломатическим каналам согласовывают все технические и содержательные детали.

Песков также рассказал, что на следующей неделе саммит G20 будет созван по инициативе Саудовской Аравии. Саммит будет организован для организованного решения вопроса пандемии коронавируса. Встреча впервые пройдёт в режиме онлайн.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Владимир Путин не планирует телефонный разговор с властями Саудовской Аравии по вопросу обвала цен на нефть. Песков также уточнил, что от Эр-Рияда не было запроса на переговоры с Путиным до решения по итогам встречи стран ОПЕК+. Соответственно, отказа тоже не было.

ИСТОЧНИК KP.RU