Москва согласовывает участие Путина в саммите G20 по коронавирусу с помощью видеосвязи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона согласовывает участие Владимира Путина в саммите G20 по вопросу распространения коронавируса с помощью видеосвязи. Представитель Кремля также отметил, что в данный момент по дипломатическим каналам согласовывают все технические и содержательные детали.
Песков также рассказал, что на следующей неделе саммит G20 будет созван по инициативе Саудовской Аравии. Саммит будет организован для организованного решения вопроса пандемии коронавируса. Встреча впервые пройдёт в режиме онлайн.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Владимир Путин не планирует телефонный разговор с властями Саудовской Аравии по вопросу обвала цен на нефть. Песков также уточнил, что от Эр-Рияда не было запроса на переговоры с Путиным до решения по итогам встречи стран ОПЕК+. Соответственно, отказа тоже не было.
ИСТОЧНИК KP.RU