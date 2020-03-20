Песков: Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

20 Март 2020 2020-03-20T11:55:15+03:00

Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не планирует телефонный разговор с властями Саудовской Аравии по вопросу обвала цен на нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эр-Рияд не запрашивал телефонный разговор с президентом России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не планирует телефонный разговор с властями Саудовской Аравии по вопросу обвала цен на нефть.

- В планах Путина пока нет разговора с руководством Саудовской Аравии, - заявил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что от Эр-Рияда не было запроса на переговоры с Путиным до решения по итогам встречи стран ОПЕК+. Соответственно, отказа тоже не было.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора - и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU