Песков: Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не планирует телефонный разговор с властями Саудовской Аравии по вопросу обвала цен на нефть.
- В планах Путина пока нет разговора с руководством Саудовской Аравии, - заявил представитель Кремля.
Песков также уточнил, что от Эр-Рияда не было запроса на переговоры с Путиным до решения по итогам встречи стран ОПЕК+. Соответственно, отказа тоже не было.
Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора - и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.
После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.
Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.
ИСТОЧНИК KP.RU