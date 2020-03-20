В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T14:19:25+03:00

ВОЗ рассказала о получении для изучения 40 тестов на коронавирус, а также 20 вакцин, которые находятся в разработке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В организацию поступили 40 тестов и 20 вакцин для дальнейшей разработки

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Всемирная организация здравоохранения рассказала о получении для изучения 40 тестов на коронавирус, а также 20 вакцин, которые находятся в разработке. Первые результаты исследования ожидаются через несколько недель.

В ВОЗ также расскзаали о тесном сотрудничестве со многими странами и организациями. В том числе о работе в союзе со Всемирным банком для обеспечения инвестиций в создание вакцин, рассказала РИА Новости Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России.

Она также рассказала, что дорожная карат организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ поставила для себя в приоритет работу над несколькими областями:

1. История вируса

2. Эпидемиология

3. Вакцины

4. Диагностика

5. Терапия

6. Клиническое ведение

7. Этические соображения

8. Социальные науки.

Ранее сайт kp.ru сообщал об объявлении роспотребнадзором начала испытаний вакцины против коронавируса.

- В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU