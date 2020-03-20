В России начали испытания вакцины против коронавируса COVID-19

20 Март 2020 2020-03-20T04:11:56+03:00

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В ночь на пятницу, 20 марта, Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса COVID-19.

«В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что российским специалистам удалось создать вакцины «как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин», были использованы современные биоинформационные системы, а также «передовые наработки, в том числе, в области обратной генетики».

Однако, чтобы убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, определить дозу и кратность введения, способ и схему вакцинации, ученым нужно провести испытания на лабораторных животных, к чему исследователи и приступили 16 марта.

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Карта распространения коронавируса

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор составил список стран, после посещения которых необходимо пройти двухнедельный карантин даже при отсутствии симптомов коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU