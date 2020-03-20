Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась ниже 30 долларов

20 Март 2020 2020-03-20T14:24:26+03:00

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Падение цен на нефть марки Brent в пятницу, 20 марта, продолжается. Сырье продается по стоимости ниже 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 13:45 по мск.

Стоимость фьючерса на смесь Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне замедлила свой рост до 5,2%, торговалась на уровне 29,95 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI составляет 27,39 долларов за баррель.

Утром 20 марта сайт kp.ru писал о росте мировые цены на нефть порядка 3-5%. Положительная динамика сохраняется уже вторую сессию подряд. Стоимость смеси WTI повысилась более чем на 5%, а стоимость барреля Brent увеличилась на 3,44%.

Напомним, нестабильная ситуация со стоимостью нефти складывается из-за сорванной сделки ОПЕК+. Страны-участници не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. А когда Россия приняла решение выйти из договора, цены на нефть упали на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU