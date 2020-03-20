Центробанк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заражённым коронавирусом
Центральный банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организация реструктурировать выданные кредиты тем граждан, которые заразились коронавирусом. Такая рекомендация значится в перечне мер по поддержке людей и компаний, пострадавших от пандемии вируса.
Также ЦБ рекомендовал заёмщикам не назначать пени и штрафы при подтверждённом диагнозе.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роспотребнадзор 20 марта объявил о начале испытаний вакцины против коронавируса в лаборатории "Вектор".
Отмечается, что российским специалистам удалось создать вакцины "как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин», были использованы современные биоинформационные системы, а также «передовые наработки, в том числе, в области обратной генетики".
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU