ВОЗ сообщила о случаях повторного заражения коронавирусом
Некоторые пациенты, вылечившиеся от коронавируса, снова заболели им, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Она уточнила, что организации известны случаи, когда выздоровевший пациент сдавал анализ, и он давал отрицательный результат на коронавирус, но через несколько дней повторное исследование вновь показывало наличие вируса, рассказала она в интервью РИА Новости.
Вуйнович назвала подобные инциденты отдельно взятыми и подчеркнула тесное сотрудничество ВОЗа с клиническими экспертами, а также работу над расширением информации о коронавирусе. Она также называет важным выполнение всех надлежащих правил при сборе образцов.
Ранее сайт kp.ru сообщал о получении Всемирной организацией здравоохранения для изучения 40 тестов на коронавирус, а также 20 вакцин, которые находятся в разработке. Первые результаты исследования ожидаются через несколько недель.
ИСТОЧНИК KP.RU