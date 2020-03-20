ВОЗ сообщила о случаях повторного заражения коронавирусом

20 Март 2020 2020-03-20T14:57:14+03:00

Некоторые пациенты, вылечившиеся от коронавируса, снова заболели им, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович Фото: REUTERS

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Некоторые пациенты, вылечившиеся от коронавируса, снова заболели им, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она уточнила, что организации известны случаи, когда выздоровевший пациент сдавал анализ, и он давал отрицательный результат на коронавирус, но через несколько дней повторное исследование вновь показывало наличие вируса, рассказала она в интервью РИА Новости.

Вуйнович назвала подобные инциденты отдельно взятыми и подчеркнула тесное сотрудничество ВОЗа с клиническими экспертами, а также работу над расширением информации о коронавирусе. Она также называет важным выполнение всех надлежащих правил при сборе образцов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о получении Всемирной организацией здравоохранения для изучения 40 тестов на коронавирус, а также 20 вакцин, которые находятся в разработке. Первые результаты исследования ожидаются через несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU