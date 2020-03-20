2020-03-20T14:57:14+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ сообщила о случаях повторного заражения коронавирусом

Представитель организации в России назвала такие примеры отдельно взятыми
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Некоторые пациенты, вылечившиеся от коронавируса, снова заболели им, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита ВуйновичНекоторые пациенты, вылечившиеся от коронавируса, снова заболели им, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита ВуйновичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Некоторые пациенты, вылечившиеся от коронавируса, снова заболели им, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она уточнила, что организации известны случаи, когда выздоровевший пациент сдавал анализ, и он давал отрицательный результат на коронавирус, но через несколько дней повторное исследование вновь показывало наличие вируса, рассказала она в интервью РИА Новости.

Вуйнович назвала подобные инциденты отдельно взятыми и подчеркнула тесное сотрудничество ВОЗа с клиническими экспертами, а также работу над расширением информации о коронавирусе. Она также называет важным выполнение всех надлежащих правил при сборе образцов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о получении Всемирной организацией здравоохранения для изучения 40 тестов на коронавирус, а также 20 вакцин, которые находятся в разработке. Первые результаты исследования ожидаются через несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин обсудил с Совбезом РФ работу по борьбе с коронавирусом COVID-19
Курс доллара на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Минобороны отказалось переносить призыв в армию из-за коронавируса
Курс евро на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Геннадий Онищенко рассказал, почему Китаю удалось справиться со вспышкой коронавируса
Песков: ЦБ самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне
ВОЗ сообщила о случаях повторного заражения коронавирусом
Помочь может каждый: Свято-Троицкая Сергиева лавра объявила сбор средств на пасхальные куличи малоимущим
Соседка рассказала о последнем дне вдовы Гагарина
Центробанк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заражённым коронавирусом
В Госдуме прокомментировали инициативу «кредитных каникул»
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась ниже 30 долларов