2020-03-20T16:13:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин рассказал о шести разработанных в России вакцинах от коронавируса

Премьер-министр назвал главные цели по борьбе с заболеванием
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин сообщил о шести разработанных в России вакцинах от COVID-19Мишустин сообщил о шести разработанных в России вакцинах от COVID-19Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На данный момент в России проводятся испытания шести вакцин против коронавируса COVID-19 и можно рассчитывать, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность российских препаратов. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что работы по разработки вакцины шли круглосуточно и при помощи имеющиеся разработок, а также новейшей биотехнологии, ученые создали препарат буквально за два месяца.

Мишустин добавил, что главными целями по борьбе с коронавирусной инфекцией является не допустить массового распространения заболевания и разработать вакцину.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России начали испытания вакцины против коронавируса, тесты проводят на хорьках и приматах. 19 марта, в Минздраве РФ сообщили о полной расшифровке генома COVID-19, который смогли секвенировать из материала пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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