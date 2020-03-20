В России создали три прототипа вакцины от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T18:02:29+03:00

Первая вакцина от коронавируса в России может быть готова через 11 месяцев Фото: REUTERS

Первая может быть готова уже через 11 месяцев

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже разработало три прототипа вакцины против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба агентства. Первая может быть готова через 11 месяцев.

- Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющих собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах, - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Результаты первых исследований должны быть готовы к июню, второй этап подготовки вакцины планируется завершить к началу третьего квартала.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что первая вакцина может быть готова уже через 11 месяцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в связи с пандемией коронавируса по всей России введен режим повышенной готовности. На данный момент в стране зафиксировано 253 случая заболевания. При этом 12 человек выздоровело, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU