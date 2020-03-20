2020-03-20T19:20:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: девять лабораторий в Москве будут ежедневно проводить около 10 тысяч тестов на COVID-19

Пять таких лабораторий уже начали работать в тестовом режиме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин: девять лабораторий в Москве будут ежедневно проводить около 10 тысяч тестов на COVID-19Собянин: девять лабораторий в Москве будут ежедневно проводить около 10 тысяч тестов на COVID-19Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 20 марта в тестовом режиме начнут работать пять московских лабораторий, которые будут проводить тесты на коронавирус, с 21 марта будет задействовано еще три, а до конца текущего месяца в столице запустят еще одну лабораторию в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«В кратчайшие сроки развернули собственные лабораторные мощности (…) Надеюсь, что до конца следующей недели новые лаборатории выйдут на объемы около 10 тысяч исследований в день. А затем – в случае необходимости – будут и дальше наращивать объемы тестирования», - сообщает глава столицы в своем личном блоге.

Собянин отметил, что в лабораториях установлено 36 комплектов современного оборудования, а специалисты проходят дополнительное обучение. Они будут принимать анализы, взятые у людей как в поликлиниках, так и на дому.

Столичный мэр пообещал, что в ближайшие время администрация намерена привлечь к тестированию частные лаборатории, имеющие необходимое оборудование.

«Все это позволит быстрее и эффективнее реагировать на вызовы (…) которые стоят перед нами», - заключил он.

На данный момент в стране зафиксировано 253 случая заболевания, из них 98 – в Москве и 17 – в Московской области. При этом 12 человек выздоровело, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России создали три прототипа вакцины против коронавируса. Первая может быть готова уже через 11 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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