Конор Макгрегор «избил» коронавирус
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как он борется с коронавирусом COVID-19.
В своем Instagram спортсмен опубликовал фото, на котором он добавил нарисованное изображение коронавируса поверх лица своего спарринг-партнёра.
«Получай, коронавирус», - подписал Макгрегор свой снимок.
Напомним, ранее Арнольд Шварцнеггер записал видео с домашним ослом и попросил всех американцев в период эпидемии коронавируса сидеть дома. Актер показал, как проводит время в изоляции, покормил морковкой животных, рассказал, что и сам съел немного веганской еды. На данный момент звезда «Терминатора» находится в изоляции из-за комендантского часа, объявленного в Калифорнии.
На данный момент количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превысило 300 000, только за сутки выявлено 50 000 заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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