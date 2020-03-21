Конор Макгрегор «избил» коронавирус

21 Март 2020 2020-03-21T21:31:42+03:00

Экс-чемпион UFC показал, как он борется с мировой пандемией

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как он борется с коронавирусом COVID-19.

В своем Instagram спортсмен опубликовал фото, на котором он добавил нарисованное изображение коронавируса поверх лица своего спарринг-партнёра.

«Получай, коронавирус», - подписал Макгрегор свой снимок.

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Напомним, ранее Арнольд Шварцнеггер записал видео с домашним ослом и попросил всех американцев в период эпидемии коронавируса сидеть дома. Актер показал, как проводит время в изоляции, покормил морковкой животных, рассказал, что и сам съел немного веганской еды. На данный момент звезда «Терминатора» находится в изоляции из-за комендантского часа, объявленного в Калифорнии.

На данный момент количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превысило 300 000, только за сутки выявлено 50 000 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU