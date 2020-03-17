2020-03-17T04:32:27+03:00
В мире

Шварцнеггер записал видео с домашним ослом и попросил американцев сидеть дома из-за коронавируса

Звезда "Терминатора" находится в изоляции из-за комендантского часа, объявленного в Калифорнии
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Актер рассказал, что сидит на карантине и по ресторанам не ходитАктер рассказал, что сидит на карантине и по ресторанам не ходитФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Арнольд Шварцнеггер оказался в изоляции из-за коронавируса. Хотя он не заражен и не контактировал с зараженными. Все дело в том, что власти Калифорнии и ряда других штатов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС, установили на своих территориях комендантский час. Людей просят сидеть дома и не собираться группами, чтобы не распространять вирус.

Актер послушался этого совета и решил призвать поступить также и других жителей штата. Ведь он не просто звезда "Терминатора" и бодибилдер, но и бывший губернатор Калифорнии.

Шварцнеггер записал ролик со своими домашними питомцами - пони Виски и ослом Лулу.

schwarzeneggerschwarzenegger
Шварцнеггер оказался на карантине из-за коронавируса
551740 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Оставайся дома как можно дольше. Слушайте экспертов, игнорируйте глупцов. Мы пройдем через это вместе,-сказал он в комментарии к ролику.

Актер показал, как проводит время в изоляции, покормил морковкой животных, рассказал, что и сам съел немного веганской еды.

- Видите, это то, что мы делаем! Мы не выходим, мы не ходим в рестораны, мы не делаем ничего подобного. Мы просто едим с Виски и Лулу, хорошо проводим время и развлекаемся.

Другим актерам повезло меньше - звезда "Игры престолов" Кристофер Хивью попал на карантин из-за того, что у него подтвержден коронавирус. Заражен оказался также Идрис Эльба из сериала "Лютер".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский призвал украинцев использовать карантин для улучшения демографической ситуации
За сутки коронавирусом в мире заразились почти 14 тысяч человек
Шварцнеггер записал видео с домашним ослом и попросил американцев сидеть дома из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Абэ заявил, что лидеры G7 выступили за проведение Олимпиады несмотря на коронавирус
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны из-за коронавируса
Названа дата запуска первого российского космического аппарата на Луну
ВОЗ предупреждает, что пациенты с коронавирусом заразны в течение двух недель после исчезновения симптомов, поэтому их следует изолировать дольше
Прокуратура в США просит прекратить дело в отношении российской компании "Конкорд"
Не стать «одичалым» на карантине: Актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» заразился коронавирусом
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Торги на фондовом рынке США закрылись падением индекса Dow Jones на 13 процентов
Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки увеличилось почти втрое
Производители товаров рассказали о запасах продуктов питания в магазинах
Макрон объявил во Франции тотальную изоляцию из-за коронавируса: закрыты границы с ЕС, запрещены семейные торжества
Победители конкурса арктических стримов получат спецпризы
Трамп обсудил коронавирус с 13-летним сыном и спрогнозировал окончание пандемиии к августу
Звезда сериала "Лютер" Идрис Эльба заразился коронавирусом
Мария Захарова: Коронавирус — более острая проблема, чем «11 сентября»
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве есть ребенок
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом