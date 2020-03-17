Шварцнеггер записал видео с домашним ослом и попросил американцев сидеть дома из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T04:32:27+03:00

Актер рассказал, что сидит на карантине и по ресторанам не ходит Фото: Кадр видео

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Арнольд Шварцнеггер оказался в изоляции из-за коронавируса. Хотя он не заражен и не контактировал с зараженными. Все дело в том, что власти Калифорнии и ряда других штатов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС, установили на своих территориях комендантский час. Людей просят сидеть дома и не собираться группами, чтобы не распространять вирус.

Актер послушался этого совета и решил призвать поступить также и других жителей штата. Ведь он не просто звезда "Терминатора" и бодибилдер, но и бывший губернатор Калифорнии.

Шварцнеггер записал ролик со своими домашними питомцами - пони Виски и ослом Лулу.

schwarzenegger Шварцнеггер оказался на карантине из-за коронавируса

- Оставайся дома как можно дольше. Слушайте экспертов, игнорируйте глупцов. Мы пройдем через это вместе,-сказал он в комментарии к ролику.

Актер показал, как проводит время в изоляции, покормил морковкой животных, рассказал, что и сам съел немного веганской еды.

- Видите, это то, что мы делаем! Мы не выходим, мы не ходим в рестораны, мы не делаем ничего подобного. Мы просто едим с Виски и Лулу, хорошо проводим время и развлекаемся.

Другим актерам повезло меньше - звезда "Игры престолов" Кристофер Хивью попал на карантин из-за того, что у него подтвержден коронавирус. Заражен оказался также Идрис Эльба из сериала "Лютер".

ИСТОЧНИК KP.RU