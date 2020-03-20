20 Март 2020 2020-03-20T21:07:39+03:00

Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели в Киеве и двух областях Фото: REUTERS

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Для противодействия распространению коронавируса COVID-19 правительство Украины объявило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

«Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться. Режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти», - цитирует пресс-служба губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко.

Кроме того, первый случай заражения COVID-19 зарегистрирован во Львове. На данный момент на Украине зарегистрировано 26 случаев заражений коронавирусом, жертвами заболевания в стране стали 3 человека.

Напомним, 19 марта советник министра внутренних дел незалежной Иван Варченко в ближайшее время в Украине может быть объявлено чрезвычайное положение на территории всей страны. По его словам, введенный режим ЧС в Киевской, Житомирской и Харьковской областях уже позволяют «психологически подготовить украинцев к такому шагу».

Ранее незалежная закрыла границы для иностранцев, а украинских граждан попросили успеть вернуться из заграницы до 21 марта, если они хотят попасть домой раньше апреля. С 12 марта по 3 апреля введен карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. С 18 марта, было прекращено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU