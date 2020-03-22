2020-03-22T06:22:35+03:00
В мире

Новый министр обороны Словакии хочет избежать "ада" в отношениях с Россией

Ярослав Надь заявил, что "пробуксовка" словацкой активности закончилась
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Словакии сменилось правительствоВ Словакии сменилось правительствоФото: REUTERS
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После смены правительства в Словакии изменился курс в том числе и во внешней политике. В субботу 21 марта президент Зузана Чапутова утвердила руководителей федеральных ведомств. Министром обороны назначен Ярослав Надь. О том, какими будут изменения и чего ждать от ведомства под новым руководством, он рассказал в интервью изданию Pravda.

Надь заявил, что будет придерживаться обязательств, которые есть у страны как у члена НАТО. Но та четырехлетняя "бробуксовка" словацкой активности, что была, как намекнул новый министр, во время пребывания у власти предыдущего состава правительства, закончится.

С каждой страной Словакия планирует строит взвешенные отношения, в том числе с Россией:

- Если кто-то думает, что мы хотим создать некий ад в отношениях с Россией, то он очень ошибается, - сказал министр обороны Словакии. - Если к нам будут относиться дружественно и ответственно, то и мы так же будем относиться к ним.

Ранее Словакия поддерживала США в вопросе введения новых санкций в отношении России за проект "Северный поток 2". В такой позиции многие увидели коммерческий интерес - Словакия является крупнейшим поставщиком природного газа на Украину, а "Северный поток 2" стал бы помехой в успешном ведении бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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