Собянин: Метро Москвы не будут закрывать из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T08:58:15+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будут закрывать из-за коронавируса. Он также отметил, что для нормальной работы метро поезда должны курсировать постоянно, прокачивая воздух. Это необходимо для сохранения надлежащего состояния сетей.

- Поэтому при любой ситуации метро будет работать, - добавил мэр.

5 марта Сергей Собянин указом ввёл режим повышенной готовности на территории Москвы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 20 марта в тестовом режиме начнут работать пять московских лабораторий, которые будут проводить тесты на коронавирус, с 21 марта будет задействовано еще три, а до конца текущего месяца в столице запустят еще одну лабораторию в больнице в Коммунарке.

На сайте также писали, что угроза распространения коронавируса снизила пассажиропоток московского метро на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU