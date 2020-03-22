2020-03-22T15:00:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом и Индонезией с 23 марта

Сохранятся рейсы в Стамбул, Бангкок и Днепасар, а также чартеры для вывоза россиян
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Инодонезией с 23 марта, останутся только рейсы между столицами и чартеры для вывоза россиянРоссия ограничит авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Инодонезией с 23 марта, останутся только рейсы между столицами и чартеры для вывоза россиянФото: Иван ВИСЛОВ
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Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Индонезией и Таиландом с 23 марта. Рейсы в Стамбул, Днепасар и Бангкок будут летать только из Москвы, сообщили в Росавиации.

Также сообщение с Таиландом ограничат до рейсов Москва-Бангкок.

Самолёты между Россией и Вьетнамом будут летать только из Москвы в Ханой.

Ограничение между Россией и Индонезией введут также с 23 марта, останутся только рейсы в Днепасар на острове Бали.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках борьбы с коронавирусом турецкие власти запретили людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями выходить на улицу. Запрет вступает в силу с воскресенья, 22 марта.

На данный момент в Турции зафиксировано уже 359 случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали по меньшей мере четыре человека. 16 марта Турция также закрыла все бары и ночные клубы в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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