2020-03-21T20:17:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 лет

Ограничение касается и людей с хроническими заболеваниями
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 летВ Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 летФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 турецкие власти запретили людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями выходить на улицу. Запрет вступает в силу с воскресенья, 22 марта. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Согласно принятым мерам, данной категории граждан запрещено гулять на открытых площадках таких как парки или сады. Поясняется, что ограничения из-за угрозы заражения пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Напомним, 16 марта из-за коронавируса в Турции приняли решение закрыть все бары и ночные клубы в стране. Ранее Турция приостановила авиасообщение ещё с 46 странами, таким образом под ограничения попадают уже 68 государств.

На данный момент в Турции зафиксировано уже 359 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Жертвами инфекции стали по меньшей мере четыре человека.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире зарегистрировано более 210 тысяч случаев, от инфекции скончались более 9 тысяч человек.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия окажет Италии помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 лет
Правительство Латвии переходит на работу в удалённом режиме из-за COVID-19
Росавиация, Ростуризм и МИД прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко
В России проходит акция #МыВместе против коронавируса
В Госдуме поддержали идею дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством»
В Китае приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях
Чемпионат мира-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса
В Киеве полностью остановят работу общественного транспорта
МИД: Вашингтон стремится «подложить мину» под «Северный поток-2»
Резиденцию Далай-ламы в Индии закрыли для посещения из-за коронавируса
В США из-за коронавируса отменили ежегодный фестиваль по поеданию бычьих яиц
Tele2 обнулил звонки на горячую линию по коронавирусу
Была названа серьезная опасность туалетной бумаги
Коронавирус в Испании: за сутки заразились почти 5 тысяч человек
Чингачгук - Гойко Митич сидит в карантине по коронавирусу в Германии
Лукашенко: Россия поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти
Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Российские кинотеатры из-за коронавируса потеряли 43% зрителей
Центробанк поддержит ипотечное кредитование и финансовый сектор
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса
Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов