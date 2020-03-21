В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 лет
В рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 турецкие власти запретили людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями выходить на улицу. Запрет вступает в силу с воскресенья, 22 марта. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
Согласно принятым мерам, данной категории граждан запрещено гулять на открытых площадках таких как парки или сады. Поясняется, что ограничения из-за угрозы заражения пневмонией, вызванной новым коронавирусом.
Напомним, 16 марта из-за коронавируса в Турции приняли решение закрыть все бары и ночные клубы в стране. Ранее Турция приостановила авиасообщение ещё с 46 странами, таким образом под ограничения попадают уже 68 государств.
На данный момент в Турции зафиксировано уже 359 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Жертвами инфекции стали по меньшей мере четыре человека.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире зарегистрировано более 210 тысяч случаев, от инфекции скончались более 9 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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