В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии

22 Март 2020 2020-03-22T16:48:35+03:00

В магазинах можно будет оплатить покупку с помощью профиля в биометрической системе. ФОТО: Станислав Артишевский

Это позволит списывать деньги со счета, но при этом избавит покупателя от контактов с различными поверхностями

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В некоторых крупных магазинах начали тестировать новую систему оплаты товаров – это возможность рассчитаться за покупку с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

Биометрические платежи могут получить особую популярность на фоне распространения коронавируса. Врачи предупреждают, что сейчас стоит как можно осторожнее относиться к денежным купюрам, а система бесконтактной оплаты дает покупателю возможность избежать любого контакта с банкнотами и терминалом.

Предполагается, что биометрический эквайринг для использования в промышленном масштабе можно будет внедрить в середине 2020-го. Воспользоваться новинкой смогут владельцы карт, которые прошли биометрическую идентификацию.

Платеж будет возможен благодаря специальному оборудованию, сканирующему лицо покупателя. Его разместят на кассе и достаточно будет просто посмотреть в камеру.

У биометрической системы оплаты еще один плюс – это сокращает время обслуживания покупателя на кассе с 20 до 5 секунд. При этом система получает доступ к данным покупателя: сразу начисляет баллы на его карту лояльности, подтверждает возраст при покупке алкоголя.

В пилотном проекте без пин-кода разрешено переводить только небольшие суммы, а вот для более крупных траншей нужно подтверждение паролем.

Эксперты соглашаются, что новшество имеет потенциал, но пока воспользоваться им смогут очень мало людей. К тому же, система очень дорогая и далеко не каждая торговая точка посчитает целесообразными траты на нее, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU