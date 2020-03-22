В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
В некоторых крупных магазинах начали тестировать новую систему оплаты товаров – это возможность рассчитаться за покупку с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).
Биометрические платежи могут получить особую популярность на фоне распространения коронавируса. Врачи предупреждают, что сейчас стоит как можно осторожнее относиться к денежным купюрам, а система бесконтактной оплаты дает покупателю возможность избежать любого контакта с банкнотами и терминалом.
Предполагается, что биометрический эквайринг для использования в промышленном масштабе можно будет внедрить в середине 2020-го. Воспользоваться новинкой смогут владельцы карт, которые прошли биометрическую идентификацию.
Платеж будет возможен благодаря специальному оборудованию, сканирующему лицо покупателя. Его разместят на кассе и достаточно будет просто посмотреть в камеру.
У биометрической системы оплаты еще один плюс – это сокращает время обслуживания покупателя на кассе с 20 до 5 секунд. При этом система получает доступ к данным покупателя: сразу начисляет баллы на его карту лояльности, подтверждает возраст при покупке алкоголя.
В пилотном проекте без пин-кода разрешено переводить только небольшие суммы, а вот для более крупных траншей нужно подтверждение паролем.
Эксперты соглашаются, что новшество имеет потенциал, но пока воспользоваться им смогут очень мало людей. К тому же, система очень дорогая и далеко не каждая торговая точка посчитает целесообразными траты на нее, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU