Коронавирус у Дэвида Брайана: клавишник Bon Jovi болеет уже неделю

22 Март 2020 2020-03-22T17:59:20+03:00

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Тест подтвердил наличие коронавируса у Дэвида Брайана - клавишника американской рок-группы Bon Jovi. Музыкант заболел еще неделю назад, но результаты исследования стали известны лишь на этих выходных.

"Я болею уже неделю и с каждым днем чувствую себя все лучше. Пожалуйста, не беспокойтесь! Это грипп, а не чума", - написал он у себя в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/409830" frameborder="0"></iframe> Bon Jovi - We Weren not Born To Follow.Американская группа Bon Jovi опубликовала на своем официальном сайте новый клип на сингл We Weren't Born To Follow с нового альбома The Circle.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU