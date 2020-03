Коронавирус у Дэвида Брайана: клавишник Bon Jovi болеет уже неделю

Тест подтвердил наличие коронавируса у Дэвида Брайана - клавишника американской рок-группы Bon Jovi. Музыкант заболел еще неделю назад, но результаты исследования стали известны лишь на этих выходных.

"Я болею уже неделю и с каждым днем чувствую себя все лучше. Пожалуйста, не беспокойтесь! Это грипп, а не чума", - написал он у себя в Instagram.

