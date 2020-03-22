Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть чеснок

22 Март 2020 2020-03-22T19:09:14+03:00

Эффективность этого пахучего продукта в борьбе с инфекциями до сих пор не доказана

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Врач-инфекционист Елена Цыганова напомнила россиянам о том, что эффективность чеснока в борьбе с острыми вирусными инфекциями до сих пор не доказана. Более того, некоторым людям употребление этого пахучего продукта в больших количествах противопоказано и может навредить здоровью.

"Есть целый перечень заболеваний, при которых чеснок категорически противопоказан. К ним относится желчнокаменная болезнь, проблемы с почками, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Банальные гастриты и язвенная болезнь либо желудка, либо двенадцатипёрстной кишки", - сказала врач в интервью радио "Говорит Москва".

Она также прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что в целях профилактики коронавируса может быть полезно посещение бани. Елена Цыганова подчеркнула, что эта информация не проверена. Никаких исследований на данную тему не проводилось.

"Баня имеет ряд показаний и ряд противопоказаний. Если ваш лечащий доктор вам категорически запрещает посещать баню — прислушайтесь", - сказала инфекционист.

Ранее сайт kp.ru писал о том, спасут ли от нового заболевания крепкая выписка и табак, а также стоит ли посещать фитнес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU