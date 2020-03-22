Заводы Zara и Bershka готовы выпускать медицинские халаты для больниц Испании
Компания Inditex в середине недели закрыла половину своих магазинов по всему миру, а это такие крупные бренды, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti и Uterque.
Заводы практически стоят без дела, и владелец торговых сетей предложил предоставить производственные мощности в распоряжение Испании. Сейчас изучается возможность их преобразования для производства больничных халатов.
Также Inditex готова предоставить властям свою обширную сеть логистики и поставщиков для удовлетворения неотложных потребностей страны как в текстиле, включая защитные маски, перчатки, очки и шапочки.
Согласно данным агентства Reuters, на фоне распространения коронавируса владелец популярных брендов одежды уже пожертвовал испанским больницам 10 тысяч масок и еще 300 тысяч планируется отправить до конца недели.
Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с украинкой Оксаной Фоминой, который сейчас работает в клинике на Тенерифе. Врач рассказала, что происходит в испанских больницах, и как местные власти борются с пандемией.
Испанская свадьба во время коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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