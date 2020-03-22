В Чехии заявили, что границы ЕС могут оставить закрытыми на два года
Страны Евросоюза закрыли границы 17 марта, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничения установлены на 30 дней с возможностью продления. В Чехии считают, что продлить запрет на въезд в европейскую зону, смогут "на долгие месяцы".
- Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один-два года,- сказал заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула в эфире телеканала Prima.
По мнению чешского чиновника, сначала в странах необходимо добиться снижения новых случаев заболевания. Это произойдет, по мнению Прымула, не раньше середины апреля. Но торопиться с отменой ограничений не стоит - возможна вторая и последующие волны коронавируса. Похожую ситуацию наблюдают в Китае, где удалось сократить случаи заражения, но наблюдается рост ввозных случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU