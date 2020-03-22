2020-03-22T23:46:23+03:00
В мире

В Чехии заявили, что границы ЕС могут оставить закрытыми на два года

На такой шаг могут пойти, чтобы предотвратить вторую и последующие волны коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Европейский регион по данным ВОЗ - лидирует по числу новых случаев заболеванияЕвропейский регион по данным ВОЗ - лидирует по числу новых случаев заболеванияФото: REUTERS
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Страны Евросоюза закрыли границы 17 марта, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничения установлены на 30 дней с возможностью продления. В Чехии считают, что продлить запрет на въезд в европейскую зону, смогут "на долгие месяцы".

- Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один-два года,- сказал заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула в эфире телеканала Prima.

По мнению чешского чиновника, сначала в странах необходимо добиться снижения новых случаев заболевания. Это произойдет, по мнению Прымула, не раньше середины апреля. Но торопиться с отменой ограничений не стоит - возможна вторая и последующие волны коронавируса. Похожую ситуацию наблюдают в Китае, где удалось сократить случаи заражения, но наблюдается рост ввозных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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