2020-03-23T00:32:29+03:00
Общество

Назван самый безопасный вид транспорта при пандемии коронавируса

Инфекционист оценил виды транспорта с учетом, что коронавирус передается воздушно-капельным путем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Передвигаться на такси безопаснее, чем в автобусе или троллейбусе, считает инфекционистПередвигаться на такси безопаснее, чем в автобусе или троллейбусе, считает инфекционистФото: Андрей АБРАМОВ
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Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти, но к счастью, не такими темпами, как в Европе. Но одними только запретами на международные рейсы и карантином для всех въезжающих ситуацию не исправить, потому россиян просят отказаться от неважных поездок в общественном транспорте. Если ехать по делам все таки нужно, то лучше воспользоваться такси. Именно этот вид транспорта инфекционист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, считает самым безопасным.

- В связи с тем, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем - им можно заразиться, если дотронуться до поверхности, с которой до этого соприкасался инфицированный человек. Поэтому риск «подхватить» коронавирус высокий в том транспорте, где максимальная «скученность» людей,- сказал он в интервью "Звезде".

Он также отметил, что в московском метро тоже применяют меры защиты, например, используют систему фильтрации воздуха, что снижает риск заразиться. Здесь вводят систему тепловизоров, пассажиров с температурой будут вычислять в толпе.

Хотя, если есть возможность, то стоит на время пандемии отказаться от общественного и пересесть на личный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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