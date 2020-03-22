2020-03-22T23:30:16+03:00
Общество

Пассажиропоток в метро Москвы снизился на 40 процентов

Жителей столицы просят отказаться от необязательных поездок в общественном транспорте, чтобы снизить риск заражения коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Москвичам советуют реже пользоваться общественным транспортомМосквичам советуют реже пользоваться общественным транспортомФото: Евгения ГУСЕВА
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В России число людей, заразившихся коронавирусом увеличилось с 306 до 367 (по данным на 22 марта). Основная часть инфицированных - в Москве, поскольку именно столица принимает вернувшихся из-за границы туристов. Вирус, который находят у пациентов в России врачи, в основном привозной, то есть люди заразились, будучи в странах, неблагополучных по эпидемической ситуации, а не подхватили болезнь от инфицированных в России.

Чтобы остановить распространение заболевания в Москве, жителям столицы рекомендуют отказаться от незначительных поездок в общественном транспорте, в том числе в метро.

- Пассажиропоток в московском метро сократился на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,- сообщили в столичном департаменте транспорта.- Места в вагонах стало больше, но для максимального препятствия распространению вируса надо, чтобы было еще свободнее.

Шансы заразиться на улице гораздо ниже, чем в помещении. Поэтому в Москве реккомендовано закрыть фитнес-клубы на время, 22 марта минкульту выпустил рекомендацию уже по кинотеатрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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