2020-03-23T01:22:58+03:00
Политика

Захарова о критике журналиста Bild: отвечу словами министра, но не вслух

Немецкий журналист Джулиан Репке назвал "немыслимым скандалом" поздравления коллег Сергею Лаврову
Юлия САЛЬНИКОВА
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21 марта Сергею Лаврову исполнилось 70 лет21 марта Сергею Лаврову исполнилось 70 летФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздравление с днем рождения стало поводом для скандала. Инициатором стал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке.

В субботу 21 марта глава российского МИД Сергей Лавров отмечал 70-летие. Московское отделение телекомпании ARD разместило в своем Twitter-аккаунте поздравление, прикрепив ссылку на страничку российского представительства при НАТО, где размещены фотографии министра из выпущенного к его юбилею альбома "Лавров. Эмоции".

Поздравление не понравилось Репке, он заявил, что это "немыслимый скандал".

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на этот жест словами самого же Лаврова, который известен умением подобрать точные и порой жесткие выражения.

- Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича, - сказала она ТАСС. - Но не вслух.

Она, вероятно, имела ввиду ту самую фразу, которую Лавров произнес в 2015 году в ходе совместной пресс-конференции глав МИД России и Саудовской Аравии. Сайт kp.ru публиковал подборку самых известных выражений российского министра, здесь есть фраза про"вежливых людей", и про то, что "за оптимизм не доплачивают".

ИСТОЧНИК KP.RU

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