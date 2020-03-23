2020-03-23T04:58:58+03:00
В мире

Премьер-министр Японии допустил отсрочку Олимпиады "если ее проведение в полном формате нельзя осуществить"

Ранее Синдзо Абэ настаивал на проведении Олимпийских игр в 2020 году и заручился поддержкой лидеров стран "большой семерки"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В МОК примут решение по Олимпиаде через четыре неделиВ МОК примут решение по Олимпиаде через четыре неделиФото: Артем КИЛЬКИН
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В правительстве Японии назвали условие, при котором Олимпийские игры придется отсрочить. На проведение главного спортивного события мира может повлиять ситуация с распространением коронавируса. Хотя в Японии, где должны состояться игры, удалось держать ситуацию под контролем, но в мире обстановка неспокойная, особенно в странах Европы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал категорически против отмены или переноса на будущий год Олимпиады. На встрече с лидерами стран "большой семерки" он получил их поддержку, и заявил, что власти Японии не отказываются от изначальных планов.

- Позиция Международного олимпийского комитета соответствует курсу на проведение Олимпиады в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах,- сообщил Абэ во время выступления в парламенте. Цитату приводит ТАСС.

Оценивать ситуацию и принимать решение, переносить ли сроки Олимпиады, будет МОК. Но заявление в комитете сделают не раньше, чем через четыре недели. За это время ситуация может измениться, учитывая жесткие ограничительные меры в странах: закрыты границы ЕС, Россия отменяет международные рейсы во все страны, где есть коронавирус, в Германии запрещены сборы людей в группы больше двух человек, в Великобритании готовятся к всеобщему карантину, а Италия уже закрыта, здесь запрещено перемещение внутри страны и сборы людей, даже семейные торжества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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