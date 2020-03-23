Минздрав назвал регионы России, где больше всего врачей-инфекционистов

23 Март 2020 2020-03-23T07:30:27+03:00

Минздрав назвал регионы, где трудится больше всего врачей-инфекционистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Минздрав озвучил данные о врачах-инфекционистах, которые работают в каждом регионе страны. По данным на 2018 год по данному направлению трудилось почти шесть тысяч медиков. Больше всего таковых в Санкт-Петербурге – 353 медика, при этом в некоторых регионов количество данных специалистов едва превышает шесть, пишет RT.

Рейтинг регионов по числу врачей-инфекционистов:

Санкт-Петербург – 353,

Москва – 350,

Краснодарский край - 229,

Московская область – 219,

Свердловская области - 177.

Это регионы-лидеры. Субъектов, где данных специалистов очень мало, несколько десятков. среди них:

Ненецкий автономный округ - 2,

Еврейская автономная область – 4,

Чукотка - 6,

Республика Калмыкия и Алтай - 15.

Ранее в Госдуме предложили привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом. Будущие медики могут заниматься профилактикой в образовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU