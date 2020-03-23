Минздрав назвал регионы России, где больше всего врачей-инфекционистов
Минздрав озвучил данные о врачах-инфекционистах, которые работают в каждом регионе страны. По данным на 2018 год по данному направлению трудилось почти шесть тысяч медиков. Больше всего таковых в Санкт-Петербурге – 353 медика, при этом в некоторых регионов количество данных специалистов едва превышает шесть, пишет RT.
Рейтинг регионов по числу врачей-инфекционистов:
Санкт-Петербург – 353,
Москва – 350,
Краснодарский край - 229,
Московская область – 219,
Свердловская области - 177.
Это регионы-лидеры. Субъектов, где данных специалистов очень мало, несколько десятков. среди них:
Ненецкий автономный округ - 2,
Еврейская автономная область – 4,
Чукотка - 6,
Республика Калмыкия и Алтай - 15.
Ранее в Госдуме предложили привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом. Будущие медики могут заниматься профилактикой в образовательных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»