2020-03-23T11:23:03+03:00
Общество

Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР через Беларусь

16 марта Москва закрыла белорусскую границу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Правительство РФ разрешило въезд в Россию через белорусскую границу для жителей ДНР и ЛНР. Фото: ТАСС/ Елена НагорныхПравительство РФ разрешило въезд в Россию через белорусскую границу для жителей ДНР и ЛНР. Фото: ТАСС/ Елена Нагорных
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Правительство России разрешило въезд в Россию через белорусскую границу для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 16 марта председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей.

В тот же день российское правительство приняло 10 шагов по борьбе с коронавирусом. В них было включено: оплачиваемый больничный отпуск для тех, кто на карантине; онлайн торговля безрецептурными лекарственными препаратами и создание запаса товаров первой необходимости. Также премьер-министр поручил обеспечить граждан онлайн информированием о ситуации с коронавирусом; отсрочкой по налогам для туроператоров и гражданской авиации, а также расширить программу поддержки малого и среднего бизнеса. Мишустин заявил о создании фонда премирования врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом и о том, что кабмин готов выделить 300 миллиардов рублей на поддержку экономики.

Координационный совет по борьбе с коронавирусом возглавил лично Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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