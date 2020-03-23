2020-03-23T14:01:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин намерен ужесточить меры ответственности за нарушение правил карантина

Российские власти делают все необходимое, чтобы предотвратить распространение коронавируса
Юлия Кекова
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Михаил Мишустин.Михаил Мишустин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин планирует ужесточить меры ответственности за нарушение правил карантина из-за коронавируса. Ранее с этой просьбой к нему обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Мишустина, меры повышенной административной ответственности будут сформированы в обязательном порядке по результатам президиума. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории России.

Минздрав РФ отметил, что в настоящее время в стране имеется достаточное количество всех необходимых лекарственных препаратов.

Напомним, согласно данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 23 марта в России зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 438 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное, болезнь протекает в легкой форме.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

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