Мишустин намерен ужесточить меры ответственности за нарушение правил карантина
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин планирует ужесточить меры ответственности за нарушение правил карантина из-за коронавируса. Ранее с этой просьбой к нему обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Мишустина, меры повышенной административной ответственности будут сформированы в обязательном порядке по результатам президиума. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории России.
Минздрав РФ отметил, что в настоящее время в стране имеется достаточное количество всех необходимых лекарственных препаратов.
Напомним, согласно данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 23 марта в России зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 438 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное, болезнь протекает в легкой форме.
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
ИСТОЧНИК KP.RU
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