Мишустин намерен ужесточить меры ответственности за нарушение правил карантина

23 Март 2020 2020-03-23T14:01:56+03:00

Российские власти делают все необходимое, чтобы предотвратить распространение коронавируса

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин планирует ужесточить меры ответственности за нарушение правил карантина из-за коронавируса. Ранее с этой просьбой к нему обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Мишустина, меры повышенной административной ответственности будут сформированы в обязательном порядке по результатам президиума. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории России.

Минздрав РФ отметил, что в настоящее время в стране имеется достаточное количество всех необходимых лекарственных препаратов.

Напомним, согласно данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 23 марта в России зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 438 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное, болезнь протекает в легкой форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU