2020-03-23T13:53:28+03:00
Общество

Из-за пандемии коронавируса ЦБ разослал банкам рекомендации по сохранению киберустойчивости

Информационной безопасности в банковской сфере сегодня уделяется повышенное внимание
Елена КОВАЛЕВА
Поделиться:
Банк России разработал для финансовых организаций рекомендации, которые призваны обеспечить информационную безопасность и минимизировать риски приостановки банковских операций в условиях распространения коронавируса.Банк России разработал для финансовых организаций рекомендации, которые призваны обеспечить информационную безопасность и минимизировать риски приостановки банковских операций в условиях распространения коронавируса.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Банк России разработал для финансовых организаций рекомендации, которые призваны обеспечить информационную безопасность и минимизировать риски приостановки банковских операций в условиях распространения коронавируса. К таким операциям относится, прежде всего, проведение денежных переводов, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, снятие наличных в банкоматах.

Предлагаемые ЦБ меры касаются, в том числе, организации работы сотрудников банков вне зависимости от того, трудятся они удаленно или присутствуют в офисе. Банковские операции, не связанные с открытием и ведением счетов и не влияющие на бесперебойность транзакций, рекомендуется производить в режиме удаленного мобильного доступа.

- В этом случае Банк России рекомендует финансовым организациям применять технологии виртуальных частных сетей, многофакторной аутентификации, организовать мониторинг и контроль действий пользователей удаленного мобильного доступа, а также принять ряд других мер, - пояснили в пресс-службе ЦБ РФ.

Также в рекомендациях регулятора отмечено, что конкретные организационные и технические меры по обеспечению информационной безопасности при дистанционной работе есть в национальном стандарте безопасности банковских и финансовых операций.

Центральный банк России также обратил особое внимание на необходимость оперативного информационного взаимодействия финансовых организаций с регулятором. Для этого используется автоматизированная система обработки инцидентов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (АСОИ ФинЦЕРТ).

Ранее сообщалось, что Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых, что позволит сдержать ослабление рубля и сохранить низкую инфляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы сферы, где чаще всего ущемляют права россиян
Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Курс доллара на 24 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Россияне стали более ответственно подходить к выплате кредитов
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать с использованными масками
Застрявших на Филиппинах из-за коронавируса россиян планируют начать эвакуировать с 26 марта
Инаугурация Аслана Бжании, победившего на выборах президента Абхазии, пройдёт через месяц
Из-за пандемии коронавируса ЦБ разослал банкам рекомендации по сохранению киберустойчивости
Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе
МИД: Россия попросила европейские страны не проводить военные учения во время празднования 75-летия Победы
Нападение крокодила на женщину попало на видео
Подтверждать диагноз "коронавирус" смогут еще 16 лабораторий по всей стране
Названы новые причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Мишустин намерен ужесточить меры ответственности за нарушение правил карантина
Роспотребнадзор до 30 апреля приостановил проверки образовательных учреждений
Транспортный коллапс в Украине: в автобусы - только по пропускам, а за "чих" пассажиры избивают друг друга
Коронавирус бьет рекорды в приложениях для знакомств
"Евровидение 2020" могут провести онлайн
Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР через Беларусь
Сенатор объяснил, почему США пытается помочь Ирану в борьбе с коронавирусом