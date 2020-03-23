Из-за пандемии коронавируса ЦБ разослал банкам рекомендации по сохранению киберустойчивости
Банк России разработал для финансовых организаций рекомендации, которые призваны обеспечить информационную безопасность и минимизировать риски приостановки банковских операций в условиях распространения коронавируса. К таким операциям относится, прежде всего, проведение денежных переводов, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, снятие наличных в банкоматах.
Предлагаемые ЦБ меры касаются, в том числе, организации работы сотрудников банков вне зависимости от того, трудятся они удаленно или присутствуют в офисе. Банковские операции, не связанные с открытием и ведением счетов и не влияющие на бесперебойность транзакций, рекомендуется производить в режиме удаленного мобильного доступа.
- В этом случае Банк России рекомендует финансовым организациям применять технологии виртуальных частных сетей, многофакторной аутентификации, организовать мониторинг и контроль действий пользователей удаленного мобильного доступа, а также принять ряд других мер, - пояснили в пресс-службе ЦБ РФ.
Также в рекомендациях регулятора отмечено, что конкретные организационные и технические меры по обеспечению информационной безопасности при дистанционной работе есть в национальном стандарте безопасности банковских и финансовых операций.
Центральный банк России также обратил особое внимание на необходимость оперативного информационного взаимодействия финансовых организаций с регулятором. Для этого используется автоматизированная система обработки инцидентов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (АСОИ ФинЦЕРТ).
Ранее сообщалось, что Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых, что позволит сдержать ослабление рубля и сохранить низкую инфляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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