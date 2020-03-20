Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых
Банк России на заседании совета директоров в пятницу решил не ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка ЦБ осталась на прежнем уровне - 6% годовых.
- В феврале — марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением коронавируса и резким снижением цен на нефть, - объяснили в пресс-службе ЦБ. - Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью.
В преддверии заседания в ЦБ аналитики спорили, что предпримет регулятор. На этот раз единого мнения не было. Было три возможных сценария.
Первый. Регулятор поведет себя консервативно. Обычно в таких случаях ставка повышалась, чтобы повысить привлекательность рубля и российских гособлигаций. К примеру, так было в 2014 году, когда из-за падения цены на нефть и бегства иностранных инвесторов курс доллара достигал 80 рублей, а евро - 100 рублей. Некоторые аналитики считали, что ЦБ поднимет ставку на 0,5 - 1% годовых. Это позволило бы остановить ослабление национальной валюты и рост инфляции, а также привлечь в страну иностранных инвесторов, которые сейчас избавляются от рискованных активов в развивающихся странах.
Второй. Центробанк последует примеру регуляторов некоторых других развивающихся стран. К примеру, в Бразилии на этой неделе местный ЦБ опустил ставку на 50 пунктов - до 3,75% годовых. Эксперты объясняют такую политику тем, что более низкие ставки стимулируют рост экономики.
- Это может звучать парадоксально, но снижение ставок может даже поддержать, а не ослабить рубль, - считает Александр Купцикевич, аналитик FxPro. - Такое мы видели в 2009 году в Австралии, которая также сильно зависит от цен на сырье и испытывала валютный шок после мирового финансового кризиса. Решительное смягчение валюты обеспечило инвесторов уверенностью, что экономика будет быстрее идти на поправку, и привело даже к росту осси в то время. Это же может сработать и для других валют.
Третий. Ставка останется на прежнем уровне - 6% годовых. Это виделось многим аналитикам компромиссным решением. Так оно и оказалось. Ведь поднимать ставку нет смысла, потому что в условиях низкого спроса вряд ли инфляция будет слишком быстро расти. А экономика страны получит подножку в виде более высоких ставок. Бизнесу и так сейчас нелегко, а действия ЦБ могли бы ухудшить ситуацию. Но и опускать ставку тоже было бы странно. Вряд ли компании в нынешних условиях захотят залезать в долги. А вот разгон инфляции на фоне слабого рубля вполне может произойти, даже несмотря на низкий спрос. Тем более что нефть может подешеветь еще сильнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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