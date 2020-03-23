В Роспотребнадзоре рассказали, что делать с использованными масками
Использованные медицинские маски надо убрать в отдельный пакет, герметично его закрыть, и лишь после этого выбросить, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что с использованными резиновыми перчатками стоит поступать точно также, и напомнили, что маски необходимы для всех контактирующих с заражёнными и с подозрением на коронавирус.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что из-за коронавируса россияне за последнюю неделю вывезли из супермаркетов сотни килограммов гречки, смели с полок туалетную бумагу и добавили работы продавцам.
В Словакии президент Зузана Чапутова подбирает маски в цвет платьев. Так, например, отставку правительства словацкий лидер принимала в бордовом платье. Маска была, предусмотрительно, подобрана в цвет к нему. А на церемонию инаугурации обновленного кабинета министров, которая прошла в дворце в Братиславе, президент пришла в наряде цвета фуксии. На лице, опять же, красовалась защитная повязка того же оттенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU