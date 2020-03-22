2020-03-22T23:07:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент Словакии вышла принимать присягу в защитной маске в цвет платья

Пользователи соцсетей нашли сходство между образом Зузаны Чапутовой и персонажами игры Mortal Kombat
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На церемонии инаугурации членов обновленного состава кабинета министров в Президентском дворце в БратиславеНа церемонии инаугурации членов обновленного состава кабинета министров в Президентском дворце в БратиславеФото: REUTERS
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Президент Словакии Зузана Чапутова, похоже, задала новый тренд. На фоне пандемии коронавируса многие сейчас носят медицинские маски, но глава государства пошла дальше - она стала надевать на официальные мероприятия защитные повязки в цвет своих нарядов.

Так, например, отставку правительства словацкий лидер принимала в бордовом платье. Маска была, предусмотрительно, подобрана в цвет к нему. А на церемонию инаугурации обновленного кабинета министров, которая прошла в дворце в Братиславе, президент пришла в наряде цвета фуксии. На лице, опять же, красовалась защитная повязка того же оттенка.

Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Игорь Матович Фото: REUTERS

Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Игорь МатовичФото: REUTERS

К слову, многим пользователям показалось, что в таком образе Чапутова похожа на женских персонажей игры Mortal Kombat. Некоторые из них тоже носят маски.

"Президент Словакии Зузана Чапутова уже обеспечила место в следующем Mortal Kombat, чтобы присоединиться к Китане, Милине и Джейд", - написал пользователь Twitter под ником Pablo Lima.

"Зузана Чапутова действительно подобрала маску к своему платью! Только вопрос времени, когда элитные бренды начнут наживаться на этой "тенденции", - добавила Shelly Asquith.

Президенту измерили температуру перед началом церемонии

Президенту измерили температуру перед началом церемонии

А пользователь Martin Poliacik отметил, что словацкий лидер даже прошла небольшой тест, прежде чем начать церемонию.

"Какая замечательная картина! Президенту Словакии измерили температуру, прежде чем она приняла отставку правительства", - говорится в посте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как обычные жители Словакии относятся к мерам, призванным остановить распространение коронавируса в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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