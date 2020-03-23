Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

23 Март 2020 2020-03-23T14:13:03+03:00

Глава агентства прогнозирует, что препарат будет готов через 11 месяцев

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Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ФМБА уже разработало три прототипа вакцины против коронавируса. Результаты первых исследований должны быть готовы к июню, второй этап подготовки вакцины планируется завершить к началу третьего квартала.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что первая вакцина может быть готова уже через 11 месяцев.

По состоянию на 23 марта в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, 262 из них в Москве. При этом 17 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

Сайт kp.ru сообщал о 16-летней девушке, выздоровевшей сегодня, 23 марта. Накануне госпитализации она с семьёй ездила в путешествие в Италию. Маму школьницы тоже госпитализировали, но коронавируса у неё не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU