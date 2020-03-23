Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ

23 Март 2020 2020-03-23T15:02:39+03:00

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Центральный банк России установил официальный курс евро на 24 марта. Европейская валюта продолжит расти в цене и будет достигать 86,7050 рублей, сообщается на сайте ЦБ.

По данным Мосбиржы на утро 23 марта, евро превысил 87 рублей на 2 копейки, увеличившись в общей сложности в цене на 1,62 рубля.

По сравнению цены европейских денег 23 и 24 марта, во вторник евро потеряет 0,315 рублей.

Сайт kp.ru ранее писал, что повышение стоимости валюты связано с падением цен нефти на мировом рынке. В Начале месяца страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о подходящих для всех сторон условиях по сокращению нефтедобычи. Россия вышла из договора, а уже 9 марта цена нефти за баррель сократилась на 30%

Из-за высоких курсов валюты Минфин в рамках упреждающих мер продавал иностранные деньги на общую сумму свыше 15 миллиардов рублей. Такое решение было необходимо, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU