Экспресс-тестов на коронавирус для самостоятельного применения не будет

23 Март 2020 2020-03-23T16:32:19+03:00

Экспресс-тесты на COVID-19 для самостоятельного применения не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минздраве сообщили, что такие анализы можно сдавать только в лабораторных условиях

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Экспресс-тестов для самостоятельной диагностики коронавируса COVID-19 в домашних условиях не будет, поскольку такие анализы должны сдаваться только в лабораториях. Такое заявление сделала главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова.

«Экспресс-тестов диагностики не будет. В аптеке такого купить будет нельзя, это будет проводиться строго в условиях, которые необходимы для работы именно с этими патогенами», - сказала она.

Малинникова отметила, что такие лаборатории должны пройти лицензирование, должны обучить своих сотрудников. По ее словам, на сегодняшний день в России есть более двух десятков лабораторий.

Напомним, ранее российские тест-системы для диагностики коронавируса получили 13 стран. Как писал сайт kp.ru, разработанные центром "Вектор" средства уже помогли выявить первые случаи заболевания COVID-19 в Армении, Белоруссии, Узбекистане и Киргизии.

ИСТОЧНИК KP.RU