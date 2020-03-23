Подтверждать диагноз "коронавирус" смогут еще 16 лабораторий по всей стране
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что помимо ведомственного научного центра "Вектор" право на подтверждение диагноза "коронавирус" получат 15 организаций Роспотребнадзора в российских регионах.
По словам Поповой, такое же право получит и московский противочумный центр. Об этом она заявила в понедельник, 23 марта, на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом.
Ранее сайт kp.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился со словами главного санитарного врача и сообщил о намерении ужесточить меры административной ответственности за нарушение правил карантина.
Российские власти делают все необходимое, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и максимально обезопасить граждан от заболевания. В связи с этим Россия до 1 мая закрыла границы. Также Мишустин поручил создать специальную систему отслеживания тех, кто контактировал с зараженными. Их будут отслеживать по данных геолокации от операторов сотовой связи.
Первая в России больница для лечения коронавируса.В Москве продолжается строительство суперсовременного медцентра для больных китайским коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU