Подтверждать диагноз "коронавирус" смогут еще 16 лабораторий по всей стране

23 Март 2020 2020-03-23T12:56:34+03:00

В России ситуация с распространением коронавируса находится на жестком контроле. Фото: REUTERS

Анна Попова отметила, что такие полномочия получат 15 организаций Роспотребнадзора и московский противочумный центр

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что помимо ведомственного научного центра "Вектор" право на подтверждение диагноза "коронавирус" получат 15 организаций Роспотребнадзора в российских регионах.

По словам Поповой, такое же право получит и московский противочумный центр. Об этом она заявила в понедельник, 23 марта, на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее сайт kp.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился со словами главного санитарного врача и сообщил о намерении ужесточить меры административной ответственности за нарушение правил карантина.

Российские власти делают все необходимое, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и максимально обезопасить граждан от заболевания. В связи с этим Россия до 1 мая закрыла границы. Также Мишустин поручил создать специальную систему отслеживания тех, кто контактировал с зараженными. Их будут отслеживать по данных геолокации от операторов сотовой связи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766708" frameborder="0"></iframe> Первая в России больница для лечения коронавируса.В Москве продолжается строительство суперсовременного медцентра для больных китайским коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU