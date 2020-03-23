2020-03-23T19:50:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели еще в трех областях

На данный момент режим чрезвычайной ситуации введен в девяти областях незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели еще в трех областяхКоронавирус на Украине: режим ЧС ввели еще в трех областяхФото: REUTERS
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Для противодействия распространению коронавируса COVID-19 правительство Украины объявило режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19», - говорится в заявлении главы правительства.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации введен в девяти областях Украины. Как сообщал сайт kp.ru, ЧС объявили в Киевской, Житомирской и Харьковской областях, позже в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что в ближайшее время чрезвычайное положение может быть объявлено на территории всей страны. По его словам, введенный режим ЧС в некоторых областях позволяет «психологически подготовить украинцев к такому шагу».

Напомним, 23 марта, Украинцам запретят покидать территорию страны с туристическими целями, а также закроют все аэропорты, кроме Борисполя.

На данный момент, в стране зарегистрировано 73 случая Заражения COVID-19, один пациент выздоровел и трое человек стали жертвами инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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