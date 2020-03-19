В МВД Украины прогнозируют введение чрезвычайного положения из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T23:06:08+03:00

Советник министра внутренних дел незалежной отметил, что объявление ЧС в некоторых регионах страны позволяет «психологически подготовить украинцев»

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В ближайшее время в Украине может быть объявлено чрезвычайное положение на территории всей страны для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел незалежной Иван Варченко.

«Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны.», - написал он в своем Facebook.

По его словам, решения по объявлению чрезвычайной ситуации в Киевской, Житомирской и Харьковской областях уже позволяют «психологически подготовить украинцев к такому шагу».

Ранее Украина закрыла границы для иностранцев, украинцев, которые хотят попасть домой раньше апреля, поправили успеть вернуться из заграницы до 21 марта. На данный момент в стране зарегистрировано 16 случаев заражений коронавирусом, жертвами заболевания стали 2 человека, выздоровел -1.

Напомним, режимы ЧС и ЧП в связи с распространением коронавируса уже ввели многие страны. В том числе США, Австралия, Италия, Испания, Чехия, Литва, Латвия, Сербия, Эстония, Армения, Казахстан, Ливан.

ИСТОЧНИК KP.RU