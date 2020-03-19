В МВД Украины прогнозируют введение чрезвычайного положения из-за коронавируса
В ближайшее время в Украине может быть объявлено чрезвычайное положение на территории всей страны для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел незалежной Иван Варченко.
«Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны.», - написал он в своем Facebook.
По его словам, решения по объявлению чрезвычайной ситуации в Киевской, Житомирской и Харьковской областях уже позволяют «психологически подготовить украинцев к такому шагу».
Ранее Украина закрыла границы для иностранцев, украинцев, которые хотят попасть домой раньше апреля, поправили успеть вернуться из заграницы до 21 марта. На данный момент в стране зарегистрировано 16 случаев заражений коронавирусом, жертвами заболевания стали 2 человека, выздоровел -1.
Напомним, режимы ЧС и ЧП в связи с распространением коронавируса уже ввели многие страны. В том числе США, Австралия, Италия, Испания, Чехия, Литва, Латвия, Сербия, Эстония, Армения, Казахстан, Ливан.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»