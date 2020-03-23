Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год, вопрос к эффективности
Вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно создать за год, вопрос в том - будет ли она эффективна. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков.
"Когда будет готова вакцина?", - спросили его ведущие Сергей Мардан и Надана Фридрихсон.
"По самым оптимистичным прогнозам это будет март следующего года. За это время мы не сможем полностью вакцину исследовать, она не будет проверена полностью в клинических испытаниях", - отметил Крючков.
Он напомнил, что вакцина - это иммунобиологический лекарственный препарат, и. как любое другое лекарство, она должна пройти ряд стадий перед государственной регистрацией.
"Первый - доклинические исследования на животных. Дальше - клинические исследования, которые состоят из нескольких подстадий. Каждая из них занимает минимум полтора года. Они не могут проводиться параллельно. Поэтому при нормальных условиях в среднем вакцина делается не менее пяти лет. В данном случае это будет почти год. То есть будет испытываться вакцина, которая не полностью прошла все стадии исследования, на добровольцах, вынужденно будет это делаться", - пояснил эксперт.
По его словам, китайские специалисты могут сделать вакцину одними из первых, и они постараются этого добиться. Правда, подействует ли препарат, станет известно лишь в процессе непосредственного применения.
"Здесь больше вопрос к эффективности этой вакцины - вырабатывается ли стойкий иммунитет конкретно к этому вирусу? Китайцы, например, попытаются вывести вакцину побыстрее. За счет чего? За счет того что они будут делать еще меньше клинических испытаний. Сделают несколько продуктов и будут отслеживать их эффективность уже в процессе применения", - заключит специалист.
Сайт kp.ru писал, что ранее Крючков рекомендовал ужесточить карантин в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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