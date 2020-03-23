2020-03-23T20:27:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год, вопрос к эффективности

Кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, сколько по времени занимают испытания лекарственных препаратов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно создать за год, вопрос в том - будет ли она эффективна. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков.

"Когда будет готова вакцина?", - спросили его ведущие Сергей Мардан и Надана Фридрихсон.

"По самым оптимистичным прогнозам это будет март следующего года. За это время мы не сможем полностью вакцину исследовать, она не будет проверена полностью в клинических испытаниях", - отметил Крючков.

Он напомнил, что вакцина - это иммунобиологический лекарственный препарат, и. как любое другое лекарство, она должна пройти ряд стадий перед государственной регистрацией.

"Первый - доклинические исследования на животных. Дальше - клинические исследования, которые состоят из нескольких подстадий. Каждая из них занимает минимум полтора года. Они не могут проводиться параллельно. Поэтому при нормальных условиях в среднем вакцина делается не менее пяти лет. В данном случае это будет почти год. То есть будет испытываться вакцина, которая не полностью прошла все стадии исследования, на добровольцах, вынужденно будет это делаться", - пояснил эксперт.

По его словам, китайские специалисты могут сделать вакцину одними из первых, и они постараются этого добиться. Правда, подействует ли препарат, станет известно лишь в процессе непосредственного применения.

"Здесь больше вопрос к эффективности этой вакцины - вырабатывается ли стойкий иммунитет конкретно к этому вирусу? Китайцы, например, попытаются вывести вакцину побыстрее. За счет чего? За счет того что они будут делать еще меньше клинических испытаний. Сделают несколько продуктов и будут отслеживать их эффективность уже в процессе применения", - заключит специалист.

Сайт kp.ru писал, что ранее Крючков рекомендовал ужесточить карантин в Москве.

Мишустин о разработке шести вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие базового документа еврозоны
В ВОЗ рассказали о лекарствах от коронавируса
Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год, вопрос к эффективности
Закрыть метро, выставить посты: Эксперт настаивает на введении жесткого карантина в Москве
Учителям в селах в малых городах компенсируют оплату ЖКУ
Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели еще в трех областях
"Посчитала, что для нее рисков нет": Эксперт прокомментировал поступок врача из Ставрополя, заразившей 11 человек
Украинцам запретят покидать территорию страны с туристическими целями
Безопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители
Путин поручил Минпромторгу обеспечить граждан материалами для борьбы с коронавирусом
Россиян предупредили о последствиях самостоятельной отмены туров
Youtube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе
Российских студентов и волонтеров планируют привлечь к оказанию помощи пенсионерам
Во Франции прошли успешные испытания лекарства от коронавируса
Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за риска роста цен на бензин
Правительство включило 400 новых компаний в перечень системообразующих предприятий
В Совфеде прокомментировали введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет