Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год, вопрос к эффективности

23 Март 2020 2020-03-23T20:27:49+03:00

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Вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно создать за год, вопрос в том - будет ли она эффективна. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков.

"Когда будет готова вакцина?", - спросили его ведущие Сергей Мардан и Надана Фридрихсон.

"По самым оптимистичным прогнозам это будет март следующего года. За это время мы не сможем полностью вакцину исследовать, она не будет проверена полностью в клинических испытаниях", - отметил Крючков.

Он напомнил, что вакцина - это иммунобиологический лекарственный препарат, и. как любое другое лекарство, она должна пройти ряд стадий перед государственной регистрацией.

"Первый - доклинические исследования на животных. Дальше - клинические исследования, которые состоят из нескольких подстадий. Каждая из них занимает минимум полтора года. Они не могут проводиться параллельно. Поэтому при нормальных условиях в среднем вакцина делается не менее пяти лет. В данном случае это будет почти год. То есть будет испытываться вакцина, которая не полностью прошла все стадии исследования, на добровольцах, вынужденно будет это делаться", - пояснил эксперт.

По его словам, китайские специалисты могут сделать вакцину одними из первых, и они постараются этого добиться. Правда, подействует ли препарат, станет известно лишь в процессе непосредственного применения.

"Здесь больше вопрос к эффективности этой вакцины - вырабатывается ли стойкий иммунитет конкретно к этому вирусу? Китайцы, например, попытаются вывести вакцину побыстрее. За счет чего? За счет того что они будут делать еще меньше клинических испытаний. Сделают несколько продуктов и будут отслеживать их эффективность уже в процессе применения", - заключит специалист.

Сайт kp.ru писал, что ранее Крючков рекомендовал ужесточить карантин в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767798" frameborder="0"></iframe> Мишустин о разработке шести вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU