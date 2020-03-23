2020-03-23T17:36:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван неизвестный ранее симптом коронавируса: потеря чувства запах и вкуса

Он встречается у каждого третьего зараженного
Ксения СКРЫПНИК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кашель, высокая температура, сложности с дыханием – эти симптомы считаются классикой коронавируса.Кашель, высокая температура, сложности с дыханием – эти симптомы считаются классикой коронавируса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Кашель, высокая температура, сложности с дыханием – эти симптомы считаются классикой коронавируса. Впрочем, перечисленные признаки встречаются не только у больных COVID-19, но и у больных гриппом и простудой.

Но британские исследователи обнаружили отличительный признак, который присутствует у каждого третьего заболевшего. Причем даже у тех, кто не жаловался на высокую температуру и проблемы с дыханием (80% случаев заболевание протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно).

Профессор Нирмал Кумар и его коллеги изучили сотни историй болезни пациентов с COVID-19 из Италии, Китая и Южной Кореи. Они выяснили, что около 30% заболевших стали хуже различать запах и вкус, а в некоторых случаях и вовсе утратили эту способность. О странных изменениях, которые происходили с обонянием, сообщали и сами заболевшие, и их родственники: люди не могли различить аромат любимых духов или геля для душа, насладиться вкусом привычной еды или почувствовать неприятные запахи. Многие из них и вовсе не подозревали о том, что были заражены коронавирусной инфекцией – на диагноз указывал лишь положительный результат сделанного чуть позже анализа на COVID-19.

Это значит, считают исследователи, что врачам стоит обращать внимание на этот симптом: о его наличии сообщают не только британские ученые, но и врачи из США, Ирана, Германии и Франции.

Профессор Клеменс Вендтнер из Университета Мюнхена подтвердил, что и он сталкивался с этим симптомом в своей практике. Он заметил, что пациенты теряли эту способность не навсегда, через несколько дней или недель после «утраты» шампунь и духи вновь начинали пахнуть как обычно.

Временная аносмия – утрата способности различать запахи без явной заложенности носа – действительно может быть признаком, указывающим на заражение новым коронавирусом. Он чаще встречается у молодых людей и людей средних лет, у которых нередко является единственным выраженными симптомом COVID-19.

Врачи просят тех, кто обнаружит такой признак у себя, самоизолироваться, как минимум на неделю, чтобы не заразить кого-то из окружающих.

В ТЕМУ

коронавирусом от продуктов из супермаркета и надо ли протирать клавиатуру компьютера

Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет (подробности)

Врач "коронавирусной бригады" скорой: Больные скрывают, что прилетели из-за границы - и медиков отправляют на карантин

Корреспондент kp.ru поговорил с врачом скорой помощи из бригады, выезжающей к людям с подозрением на коронавирус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Безопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители
Путин поручил Минпромторгу обеспечить граждан материалами для борьбы с коронавирусом
Россиян предупредили о последствиях самостоятельной отмены туров
Youtube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе
Российских студентов и волонтеров планируют привлечь к оказанию помощи пенсионерам
Во Франции прошли успешные испытания лекарства от коронавируса
Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за риска роста цен на бензин
Правительство включило 400 новых компаний в перечень системообразующих предприятий
В Совфеде прокомментировали введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет
СК проводит проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом в России
Заразившаяся актриса Деби Мэйзар рассказала о симптомах коронавируса
Россия временно ограничила экспорт всех видов круп
СК возбудил дело против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом
Ангела Меркель сдала тест на коронавирус
Экспресс-тестов на коронавирус для самостоятельного применения не будет
Власти Подмосковья прокомментировали возможность занятий летом для школьников
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России
Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факелов
Минздрав РФ: в апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть
Из-за коронавируса Минтруд рекомендовал упростить выплату соцпособий
Умер Константин Васильев - российский артист цирка
Россияне рассказали, за что уважают коллег
Аваков предсказал голод и нехватку лекарств на Украине
МИД Казахстана: своих не бросаем
Эксперт объяснил рост числа «утечек» данных из-за «удаленки»
Минздрав России: Мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом
Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ
Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана до 13 сентября
Руководство ВШЭ попросит комиссию по этике оценить призыв профессора "вернуть 37-й год"