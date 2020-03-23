Назван неизвестный ранее симптом коронавируса: потеря чувства запах и вкуса

Кашель, высокая температура, сложности с дыханием – эти симптомы считаются классикой коронавируса. Впрочем, перечисленные признаки встречаются не только у больных COVID-19, но и у больных гриппом и простудой.

Но британские исследователи обнаружили отличительный признак, который присутствует у каждого третьего заболевшего. Причем даже у тех, кто не жаловался на высокую температуру и проблемы с дыханием (80% случаев заболевание протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно).

Профессор Нирмал Кумар и его коллеги изучили сотни историй болезни пациентов с COVID-19 из Италии, Китая и Южной Кореи. Они выяснили, что около 30% заболевших стали хуже различать запах и вкус, а в некоторых случаях и вовсе утратили эту способность. О странных изменениях, которые происходили с обонянием, сообщали и сами заболевшие, и их родственники: люди не могли различить аромат любимых духов или геля для душа, насладиться вкусом привычной еды или почувствовать неприятные запахи. Многие из них и вовсе не подозревали о том, что были заражены коронавирусной инфекцией – на диагноз указывал лишь положительный результат сделанного чуть позже анализа на COVID-19.

Это значит, считают исследователи, что врачам стоит обращать внимание на этот симптом: о его наличии сообщают не только британские ученые, но и врачи из США, Ирана, Германии и Франции.

Профессор Клеменс Вендтнер из Университета Мюнхена подтвердил, что и он сталкивался с этим симптомом в своей практике. Он заметил, что пациенты теряли эту способность не навсегда, через несколько дней или недель после «утраты» шампунь и духи вновь начинали пахнуть как обычно.

Временная аносмия – утрата способности различать запахи без явной заложенности носа – действительно может быть признаком, указывающим на заражение новым коронавирусом. Он чаще встречается у молодых людей и людей средних лет, у которых нередко является единственным выраженными симптомом COVID-19.

Врачи просят тех, кто обнаружит такой признак у себя, самоизолироваться, как минимум на неделю, чтобы не заразить кого-то из окружающих.

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