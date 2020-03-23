2020-03-23T20:35:53+03:00
Экономика

ЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие базового документа еврозоны

Приостановка действия Пакта стабильности и роста позволит правительствам стран без ограничений набирать кредиты
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие базового документа еврозоныЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие базового документа еврозоныФото: REUTERS
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Совет Евросоюза по экономике и финансам принял решение впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны Пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины. Такая мера принята из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Приостановка действия пакта позволит правительствам стран ЕС без ограничений брать кредиты, повышая дефицит бюджетов. Это поможет им предоставить помощь бизнесу, который терпит убытки из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

«Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке, налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом», - говорится в заявлении Совета ЕС.

На данный момент случаи заражения COVID-19 зарегистрированы во всех странах Евросоюза. ЕС закрыл границы для иностранцев. Многие страны объединения ввели режим ЧС, некоторые закрыли свои границы и от граждан стран-членов Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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