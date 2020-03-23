2020-03-23T23:21:29+03:00
Общество

Россияне меняют заграничные путевки на туры по России из-за коронавируса

Предложением туорператоров пользуются в основном те, чей отпуск привязан к конкретной дате и эти сроки нельзя перенести
Юлия САЛЬНИКОВА
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Краснодарский край заменит туристам из России курорты ЕвропыКраснодарский край заменит туристам из России курорты ЕвропыФото: Олег УКЛАДОВ
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Крупнейшие туроператоры пытаются найти альтернативу для туристов, которые из-за коронавируса могут остаться без отдыха. Европа, куда российские туристы предпочитали летать не только летом, но и на "майские", закрыта. На какое время страны ЕС перекрывают свои границы, не известно.

Часть туристов аннулируют свои туры, теряя при этом часть денег. Но, некоторые соглашаются сменить направление и все же отправиться в путешествие, но уже по России:

- Сейчас востребовано. Мы ведем переговоры с принимающей компанией в Сочи, чтобы расширить количество гостиниц в ассортименте, - сообщили ТАСС в пресс-службе Anex Tour.

Помимо Краснодарского края туристы меняют "заграницу" на Калининград, в самом западном регионе есть и море, и вообще город выглядит очень по-европейски. В список популярных направлений попали также Санкт-Петербург, Золотое кольцо.

Вариант сменить направление подходит тем, у кого отпуск стоит на определенные даты. Чтобы не отказываться от отдыха совсем, такая категория туристов соглашается на альтернативные направления.

- Аннуляции на туры по России не превышают средних значений. Больше обычного аннуляций на начало сезона там, где есть опасения, что к тому времени ситуация еще полностью не нормализуется, - объяснил исполнительный директор ТО "Интурист" Сергей Толчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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