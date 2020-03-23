Россиян предупредили о последствиях самостоятельной отмены туров

23 Март 2020 2020-03-23T18:17:25+03:00

При расторжении договора в одностороннем порядке туроператор имеет право удержать фактически понесенные расходы, и а таком случае турист окажется в финансовом проигрыше

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила россиян о том, что решение аннулировать тур самостоятельно может трактоваться как односторонний отказ от договора. Это правило действует даже в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавируса.

Согласно российскому законодательству, при расторжении договора в одностороннем порядке туроператор имеет право удержать фактически понесенные расходы. Поэтому специалисты советуют туристам подумать над предложениями со стороны туркомпаний об изменении маршрутов или сроков поездки

К тому же, у ряда компаний не предусмотрен возврат денег, и можно лишь перенести дату тура.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от заграничных поездок до нормализации эпидемиологической ситуации в мире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU