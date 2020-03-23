2020-03-23T18:17:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиян предупредили о последствиях самостоятельной отмены туров

При расторжении договора в одностороннем порядке туроператор имеет право удержать фактически понесенные расходы, и а таком случае турист окажется в финансовом проигрыше
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила россиян о том, что решение аннулировать тур самостоятельно может трактоваться как односторонний отказ от договора. Это правило действует даже в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавируса.

Согласно российскому законодательству, при расторжении договора в одностороннем порядке туроператор имеет право удержать фактически понесенные расходы. Поэтому специалисты советуют туристам подумать над предложениями со стороны туркомпаний об изменении маршрутов или сроков поездки

К тому же, у ряда компаний не предусмотрен возврат денег, и можно лишь перенести дату тура.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от заграничных поездок до нормализации эпидемиологической ситуации в мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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