2020-03-23T23:36:15+03:00
В мире

"Не отдыхал в Куршевеле": Еще один депутат Верховной рады заразился коронавирусом

В партии "Слуга народа" заявили, что Руслан Горбенко подхватил вирус в Украине
Юлия САЛЬНИКОВА
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Верховная рада продолжит работу в прежнем режиме, несмотря на первые случаи заражения депутатовВерховная рада продолжит работу в прежнем режиме, несмотря на первые случаи заражения депутатовФото: REUTERS
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Первый депутат из "президентской" партии "Слуга Народа" в Украине попал в больницу с коронавирусом. Руслан Горбенко трижды сдавал тест после того, как у него появились симптомы: кашель, температура. В больнице его направили на рентген. Оказалось, у народного избранника воспаление легких.

- Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее,- написала в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Таким образом, число инфицированных украинских депутатов выросло до трех: Сергей Шахов после обследования направлен на домашний карантин, его состояние оценили как удовлетворительное. Вскоре диагноз поставили сидевшему на заседаниях рядом с Шаховым депутату Сергею Вельможному.

Несмотря на первые случаи заражения, Верховная рада продолжит работу в прежнем режиме. А вот рядовым гражданам страны советуют оставаться дома и отказаться от поездок за границу с туристической целью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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