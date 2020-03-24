В Минпромторге планируют создать службу доставки медицинских масок и перчаток от производителя к потребителю
В России может появиться специальная сеть по доставке средств индивидуальной защиты напрямую потребителю. Речь идет о востребованных из-за распространения коронавируса медицинских масках, респираторах, перчатках, защитных костюмах, очках.
Служба должна решить две важных задачи - обеспечить этими товарами жителей небольших поселений или городов, где либо нет аптеки, либо маски в дефиците. Вторая - дать возможность жителям мегаполисов получить товар на дому, ведь на время пандемии людей просят отказаться от необязательных выходов на улицу или поездок в общественном транспорте.
Инициатива по созданию специализированной сети по доставке этой категории товаров от производителя потребителю принадлежит министерству промышленности и торговли России, сообщают Известия.
- «Почта России» готова использовать существующую почтовую инфраструктуру и собственную сеть из 42 тыс. отделений. Доставка будет осуществляться по минимальной цене. В крупных городах могут быть задействованы наши курьерские службы, — сказали в пресс-службе «Почты России».
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ИСТОЧНИК KP.RU