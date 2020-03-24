В Минпромторге планируют создать службу доставки медицинских масок и перчаток от производителя к потребителю

24 Март 2020 2020-03-24T00:10:45+03:00

Маски можно будет заказать с доставкой на дом в городах, где есть курьерская служба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средства защиты от вируса можно будет заказать онлайн с доставкой в почтовое отделение или на дом

Изменить размер текста: A A

В России может появиться специальная сеть по доставке средств индивидуальной защиты напрямую потребителю. Речь идет о востребованных из-за распространения коронавируса медицинских масках, респираторах, перчатках, защитных костюмах, очках.

Служба должна решить две важных задачи - обеспечить этими товарами жителей небольших поселений или городов, где либо нет аптеки, либо маски в дефиците. Вторая - дать возможность жителям мегаполисов получить товар на дому, ведь на время пандемии людей просят отказаться от необязательных выходов на улицу или поездок в общественном транспорте.

Инициатива по созданию специализированной сети по доставке этой категории товаров от производителя потребителю принадлежит министерству промышленности и торговли России, сообщают Известия.

- «Почта России» готова использовать существующую почтовую инфраструктуру и собственную сеть из 42 тыс. отделений. Доставка будет осуществляться по минимальной цене. В крупных городах могут быть задействованы наши курьерские службы, — сказали в пресс-службе «Почты России».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU