2020-03-24T00:10:45+03:00
Общество

В Минпромторге планируют создать службу доставки медицинских масок и перчаток от производителя к потребителю

Средства защиты от вируса можно будет заказать онлайн с доставкой в почтовое отделение или на дом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Маски можно будет заказать с доставкой на дом в городах, где есть курьерская службаМаски можно будет заказать с доставкой на дом в городах, где есть курьерская службаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России может появиться специальная сеть по доставке средств индивидуальной защиты напрямую потребителю. Речь идет о востребованных из-за распространения коронавируса медицинских масках, респираторах, перчатках, защитных костюмах, очках.

Служба должна решить две важных задачи - обеспечить этими товарами жителей небольших поселений или городов, где либо нет аптеки, либо маски в дефиците. Вторая - дать возможность жителям мегаполисов получить товар на дому, ведь на время пандемии людей просят отказаться от необязательных выходов на улицу или поездок в общественном транспорте.

Инициатива по созданию специализированной сети по доставке этой категории товаров от производителя потребителю принадлежит министерству промышленности и торговли России, сообщают Известия.

- «Почта России» готова использовать существующую почтовую инфраструктуру и собственную сеть из 42 тыс. отделений. Доставка будет осуществляться по минимальной цене. В крупных городах могут быть задействованы наши курьерские службы, — сказали в пресс-службе «Почты России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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