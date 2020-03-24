Глава Роспотребнадзора заявила, что у переболевших коронавирусом вырабатывается к нему иммунитет
В Роспотребнадзоре проверили, насколько восприимчив организм выздоровевшего человека к повторному заражению коронавирусом. Ранее китайские ученые заявляли, что инфицирование может произойти повторно, но при этом течение болезни гораздо легче. Позже в научном сообществе заговорили, что речь идет о разных видах коронавируса, который за время распространения по миру, успел мутировать.
В Роспотребнадзоре провели свои испытания, чтобы выяснить, получает ли переболевший человек иммунитет:
- Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова программе "Познер" на Первом канале.
В крови излечившихся вырабатывается иммуноглобулин M и G.
По данным сайта стопкоронавирус.рф в России на 23 марта вылечились 17 человек.
Два новых случая заражения зафиксированы в Приморье.
ИСТОЧНИК KP.RU