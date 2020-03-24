2020-03-24T05:52:45+03:00
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила, что у переболевших коронавирусом вырабатывается к нему иммунитет

Это подтверждают собственные исследования ведомства
Юлия САЛЬНИКОВА
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В крови переболевших вырабатывается иммуноглобулин M и GВ крови переболевших вырабатывается иммуноглобулин M и GФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Роспотребнадзоре проверили, насколько восприимчив организм выздоровевшего человека к повторному заражению коронавирусом. Ранее китайские ученые заявляли, что инфицирование может произойти повторно, но при этом течение болезни гораздо легче. Позже в научном сообществе заговорили, что речь идет о разных видах коронавируса, который за время распространения по миру, успел мутировать.

В Роспотребнадзоре провели свои испытания, чтобы выяснить, получает ли переболевший человек иммунитет:

- Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова программе "Познер" на Первом канале.

В крови излечившихся вырабатывается иммуноглобулин M и G.

По данным сайта стопкоронавирус.рф в России на 23 марта вылечились 17 человек.

Два новых случая заражения зафиксированы в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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