В Приморье подтверждены два первых случая заражения коронавирусом
В России подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, оба - в Приморском крае. Для региона это первые пациенты с положительным тестом на COVID-19.
Вирус они подхватили, вероятно, в Европе, поскольку недавно вернулись из заграничной поездки. Прибывших в регион путешественников взяли на контроль, 24 марта пришли из лаборатории результаты их тестов - положительные. К тому моменту уже был установлен круг лиц, контактировавших с зараженными. Эти люди находятся на контроле врачей.
-Оба заболевших уже находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей,- сообщают в правительстве Приморского края.
Симптомы у пациентов не сильно отличаются от обычной простуды, болезнь протекает в легкой форме. Состояние инфицированных удовлетворительное.
По состоянию на 23 марта в России 438 случаев заражения коронавирусом, из них 71- за последние сутки. Вылечились и выписаны из больниц 17 человек.
Ранее российский саблист Дмитрий Даниленко сообщил,что у него после участия в европейских соревнованиях симптомы коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU