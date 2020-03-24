В Приморье подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T03:24:43+03:00

Оба пациента недавно вернулись из поездки по Европе

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В России подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, оба - в Приморском крае. Для региона это первые пациенты с положительным тестом на COVID-19.

Вирус они подхватили, вероятно, в Европе, поскольку недавно вернулись из заграничной поездки. Прибывших в регион путешественников взяли на контроль, 24 марта пришли из лаборатории результаты их тестов - положительные. К тому моменту уже был установлен круг лиц, контактировавших с зараженными. Эти люди находятся на контроле врачей.

-Оба заболевших уже находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей,- сообщают в правительстве Приморского края.

Симптомы у пациентов не сильно отличаются от обычной простуды, болезнь протекает в легкой форме. Состояние инфицированных удовлетворительное.

По состоянию на 23 марта в России 438 случаев заражения коронавирусом, из них 71- за последние сутки. Вылечились и выписаны из больниц 17 человек.

Ранее российский саблист Дмитрий Даниленко сообщил,что у него после участия в европейских соревнованиях симптомы коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU