2020-03-24T03:24:43+03:00
Общество

В Приморье подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

Оба пациента недавно вернулись из поездки по Европе
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Случаев заражения коронавирусом в России больше 400Случаев заражения коронавирусом в России больше 400Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В России подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, оба - в Приморском крае. Для региона это первые пациенты с положительным тестом на COVID-19.

Вирус они подхватили, вероятно, в Европе, поскольку недавно вернулись из заграничной поездки. Прибывших в регион путешественников взяли на контроль, 24 марта пришли из лаборатории результаты их тестов - положительные. К тому моменту уже был установлен круг лиц, контактировавших с зараженными. Эти люди находятся на контроле врачей.

-Оба заболевших уже находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей,- сообщают в правительстве Приморского края.

Симптомы у пациентов не сильно отличаются от обычной простуды, болезнь протекает в легкой форме. Состояние инфицированных удовлетворительное.

По состоянию на 23 марта в России 438 случаев заражения коронавирусом, из них 71- за последние сутки. Вылечились и выписаны из больниц 17 человек.

Ранее российский саблист Дмитрий Даниленко сообщил,что у него после участия в европейских соревнованиях симптомы коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году
В Приморье подтверждены два первых случая заражения коронавирусом
Куба отменяет регулярные рейсы из-за коронавируса: на острове находятся около 7 тысяч россиян
Полицейские нашли похищенную из перинатального центра в Йошкар-Оле девочку
Хакеры пытались взломать серверы ВОЗ, чтобы получить информацию о разработке вакцин
Рошаль считает, что коронавирус покажет, насколько здравоохранения мира готово к пандемии
В США из-за коронавируса отменяют пластические операции, а в Техасе ввели запрет на аборты
Великобританию закрыли на карантин: жителям запрещено выходить из дома без уважительной причины
Саблист Дмитрий Даниленко сообщил, что у него и шпажистки Дарьи Мартынюк есть симптомы коронавируса
В Минпромторге планируют создать службу доставки медицинских масок и перчаток от производителя к потребителю
В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией
Главврач инфекционной больницы Ставропольского края рассказал о состоянии здоровья коллеги, заразившей коронавирусом 11 пациентов
"Не отдыхал в Куршевеле": Еще один депутат Верховной рады заразился коронавирусом
Россияне меняют заграничные путевки на туры по России из-за коронавируса
Бывший ведущий Радио «КП» Андрей Шмаров станет исполняющим обязанности главреда «Ведомостей»
Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты
В Италии темпы роста смертности от коронавируса сократились на 50 человек в сутки