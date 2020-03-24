2020-03-24T09:54:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Минюст, МВД и Минэкономразвития должны предоставить свои предложения до 25 марта
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин поручил до 25 марта предоставить предложения по ужесточению ответственности для тех, кто нарушит карантин по коронавирусу. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМишустин поручил до 25 марта предоставить предложения по ужесточению ответственности для тех, кто нарушит карантин по коронавирусу. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 25 марта предоставить предложения по ужесточению ответственности для тех, кто нарушит карантин по коронавирусу, сообщается на сайте правительства.

Проработать меры по контролю пребывания граждан на карантине премьер поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Михаил Мишустин согласился со словами главного санитарного врача Анны Поповой и намерен ужесточить меры административной ответственности за нарушение правил карантина.

В рамках борьбы с распространением коронавируса российские власти закрыли въезд для иностранцев до 1 мая. Михаил Мишустин также поручил создать специальную систему отслеживания тех, кто контактировал с заражёнными. Их будут отслеживать по данным геолокации от операторов сотовой связи.

По состоянию на 24 марта в России выявлено 438 случаев заболевания коронавирусом, а 17 человек уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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